6月起，日本政府已鬆綁邊境抗疫規定，不過當地觀光業者還是覺得放寬腳步太慢。因為目前日圓走貶，正好可以吸引外國遊客來旅行且大肆採購一番。

東京淺草拉黃包車的業者，已經把價目介紹表，從日文版的換成英文版，同時表示，過去兩年半實在很艱困，但還是熬過來了。全球觀光客陸續回流下，淺草可以再次回歸往昔的繁華時光。

疫前，淺草地區的外國遊客甚至比本地人還多，但2020年新冠疫情爆發後，大街小巷空蕩蕩很像鬼城一樣。因為沒人來觀光，街上很多商店都被迫收起來，包括餐飲店、和服店還有藥妝店等。

根據統計，2019年外國遊客赴日人次創紀錄地高達3200萬，原本2020年的目標訂在4000萬。無奈新冠病毒來襲，日本政府對境外人士採取非常嚴格的邊境規範，所以有很長一段時間，外國人都無法進入日本。

自10日起，日本政府允許外國遊客進入日本旅行，除人數遭到限制外，只能團進團出，不收自由行的散客。同時，跟團的旅客不能隨意到處逛，只能走被指定的參觀路線，且要戴口罩也要定時進行清消。

為了充分掌握來訪外國旅客，以前免簽的國家或地區，現在幾乎都要有簽證才行。同時，日本也列了一張全球98個區域，屬於風險較低包括美國在內的藍色名單。

入境日本的外國人，若能在自己出境前72小時以內取得採陰證明，進入日本後可不用隔離檢疫。不過，若從風險較高的地方來到日本後，就得先居家隔離或住在當地政府指定的地方3天。

目前，每日可到日本的外國民眾上限訂在兩萬。不過，日本政府也慢慢開放其它機場，方便從世界各地赴日。謹慎的日本人，擔心門戶一下子大開後，好不容易控制下來的新冠疫情又會捲土重來。

雖然團進團出很不方便，但還是有不少外國旅客，願意在這個時間點造訪日本，那就是日幣已經低到不能再低。拿美元來說，從3月開始大幅走貶的日圓2022年迄今，兌一美元價位至少已貶值15%。

商品比價網站Money.co.uk指出，許多現在到日本的外國團客，因為日圓大貶，花錢幾乎不看價目表，東京以及大阪幾個大城市的米其林餐廳常常高朋滿座，高檔酒店也是人滿為患。