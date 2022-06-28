在上周通過聯準會的年度壓力測試後，摩根士丹利、高盛、美國銀行和富國銀行周一宣布提高股利。

受此激勵，摩根士丹利周一盤後股價上漲逾3%，高盛漲逾1%，美國銀行漲0.2%，富國銀行漲0.57%。

聯準會上周宣布所有大型銀行均通過年度壓力測試，這表示這些銀行可以配發股利並實施庫藏股。

聯準會在報告中指出，儘管今年的測試標準較去年更嚴格，但高盛、摩根大通、美銀、富國、花旗和摩根士丹利等34家接受壓力測試的大型銀行均擁有充足的資本，在最壞的情境下，即假設美國經濟萎縮3.5%及失業率飆升至10%，這些銀行可以承受總計高達6120億美元損失，即便蒙受重大虧損，這些銀行平均資本適足率仍高達9.7%，較法定下限4.5%高出逾1倍。

高盛周一宣布股利提高25%，為每股2.50美元。摩根士丹利宣布將股利提高至每股77.5美分，並將實施200億美元庫藏股計畫。美國銀行將股利提高5%，為每股22美分，富國銀行宣布股利從每股25美分調升至30美分。

不過今年這些大型銀行提高股利的力道仍然不及2021年。去年在疫情期間，銀行業為了可能出現的壞帳損失準備大量的超額現金，但最終這些壞帳並未實現，促使銀行業大舉提高股利發放，例如摩根士丹利去年6月就將股利提高了1倍。

目前摩根大通和花旗仍維持股利不變，稱當前經濟環境充滿挑戰，可能需要備妥更多資金。一名知情人士表示，花旗可能在7月15日發布財報時提出調整後的資本計畫。

摩根大通周一宣布維持股利不變，仍為每股1美元，花旗仍將發放每股51美分。