台北人氣排隊拉麵名店「鬼金棒」在臉書公告，7月1日起3間店調漲價格，拉麵、沾麵類品項通通調漲30元。其實鬼金棒曾在2月預告因成本上漲要調漲價格，一度引來公平交易委員會注意並派人調查，而延後漲價。

鬼金棒宣布，7月1日起三間店同時調漲部分品項，拉麺、沾麺類品項每碗調漲 30 元、肉增量（兩塊）變更為一份80元、肉肉增量（四塊）變更為一份160元，表示「從還沒通膨開始三年前就要微調價格撐到現在，感謝各位支持愛護與批評指教。」，根據新的價目表，人氣品項「辣麻味噌拉麵」將從230元漲到260元，特製沾麵一碗從300元漲到330元

辣麻味噌拉麵鬼金棒宣布7/1起漲價。（圖／翻攝辣麻味噌拉麵鬼金棒臉書）

對此，網友紛紛力挺，留言：「早就該漲了」、「還是兩個字，吃爆」、「我從2016年吃到現在都沒漲過價，漲30元我覺得合理」、「合理啦，用%數算就知道巷口小吃攤那種漲5塊10塊的有多驚人」、「雖然難過，但是還是吃爆」。

也有人擔心，這次漲完會不會再被公平會調查，鬼金棒則回應，「上次公平會已經查過了，而且我本來就可以漲價，我可是壓到6月過完才漲」。「鬼金棒」拉麵連續五年獲得全台拉麵金賞第一名，以辣麻味噌拉麵為招牌，可依喜好調整麻度及辣度，從無辣、無麻到最重口味的「鬼增量麻」、「鬼增量辣」，每天門口都有大排長龍，是台北代表性的拉麵之一。