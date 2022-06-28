台中市政府教育局配合行政院「新世代反毒策略行動綱領（第二期110-113 年）」政策，與中國信託反毒教育基金會再度攜手推出新版的反毒素養教材，新增網路風險、媒體識毒及情感教育等全新內容，並於28日至30日在烏日區合勤健康共生宅，舉辦「台中市政府教育局111年反毒教育教學志工增能研習」，吸引約80名志工參加。

教育局長楊振昇說，市長盧秀燕上任後，致力建立社會與校園「縱向支援、橫向合作」跨域防護網，為市民打造「健康無毒、宜居城市」的生活環境而努力。此次與中信反毒基金會再次合作推動新版的反毒素養教材，不但能增強學生的學習興趣，更能讓同學在未來面臨類似困境時能更堅定拒絕毒害。

楊振昇指出，市府與中國信託反毒教育基金會於106年先後推動「PILOT正向人際與生活能力訓練課程」、「美麗心視界、幸福夢想家─素養導向反毒課程」等台灣第一套將「反毒素養」融入課綱的系列教材，素養導向反毒課程以生活技能為主要架構。

培養孩子情緒覺察、壓力處理、人際溝通等生活能力，進而強化其他內心能量，降低未來接觸毒品的風險；歷經4年多推廣，回收教學現場回饋、滾動式修正，今年完成課程改版，以利教案符合學子需求。

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