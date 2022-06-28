好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）日前因與前妻安柏赫德（Amber Heard）陷入離婚、誹謗官司而遭到片商迪士尼從《神鬼奇航》中剔除，令粉絲相當不滿，而強尼戴普也強調不再演「傑克船長」，如今有消息傳出強尼戴普贏得官司後，迪士尼對於當時的決定相當後悔，準備捧著高達3億多美金的超高片酬邀請他回歸演出，而強尼戴普也出面回應了。

根據外國媒體《poptopic》的報導，一名知情人士透露，迪士尼高層在強尼戴普贏得離婚官司後，相當後悔當初將強尼戴普踢出《神鬼奇航》團隊的決定，如今打算修復雙方破裂的關係，主動聯繫強尼戴普詢問他是否有回鍋的意願，並希望能獲得強尼戴普的原諒。爆料者還透露迪士尼內部已經在重新擬定合約，有意讓強尼戴普以指標性的人物角色回歸電影當中，而一切只等強尼戴普點頭答應。

事實上，迪士尼早在官司結果出爐之前，就曾多次向強尼戴普釋出善意，希望強尼戴普能再演出1部《神鬼奇航》電影，及1部傑克船長角色相關的影集，還向他祭出3大誘因，包括將強尼戴普寫進《神鬼奇航》的電影草稿中，並提供3.1億美金（約89億元台幣）的酬勞，甚至主動捐款給強尼戴普指定的慈善機構，相當有誠意。

Johnny Depp to reprise Captain Jack 'Pirates' role with $301M deal: report https://t.co/iFRvkMUdHn pic.twitter.com/4FdCrdd9gT — New York Post (@nypost) June 27, 2022

不過，強尼戴普今日稍早也透過發言人否認回歸一事，並痛斥「這是有心人士胡編亂造的假新聞」，令影迷們忍不住難過表示「迪士尼快給多點，把他請回去」、「《神鬼奇航》沒有他還有什麼好看的」、「我寧願這是真新聞」、「迪士尼拋棄他的時候也挺爽快的」、「還真不知道有誰能接演傑克船長」再度引發話題。