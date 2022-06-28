教育部國教署表示，補助國立彰師附工約9000萬元新建「精密加工中心暨建築創新設計體驗館」，這項工程去年底完工，未來學校在面對「工業自動化」與「工業4.0」等議題，將能提供更完善之教學量能。

因應新課綱實施，國立彰師附工擬新增「設計與技術」相關實習課程，但因校內部分設備老舊，且實習工廠空間不足，為使後續學習成效不受設備及空間影響，因而提報新建「精密加工中心暨建築創新設計體驗館」需求，於106年獲國教署核定補助該校總工程經費8541萬600元，以及因應物價上漲部分增加物價調整經費426萬8000元。

教育部國教署說明，國立彰師附工精密加工中心暨建築創新設計體驗館為鋼筋混凝土4層樓建物，入口處因緊鄰30米計畫道路，故退縮留設開放式廣場，供行人滯留活動，外觀建材以仿石漆塗料取代碳排放量高又容易剝落的磁磚，並於2樓會議室以鋁包版形式構築，以增加建築物立面多樣性，室內空間部分規畫1、2樓為動力機械群科中心，3、4樓為土木群科與設計群科體驗教室。

彰師附工經整併空間後，可避免動力機械群科中心排擠其他科別既有資源，並解決室內空間設計科、建築科及機電科實習工場空間不足問題，及提供學生專題成果發表空間，不但整合校內教學資源，更提升教學成效，以造福更多學子。