滙豐(台灣)商業銀行企金業務持續升級全方位服務，宣布簽訂首筆與ESG關鍵績效指標連結的換匯換利交易，同時結合永續發展表現連結貸款(SLL) 以及永續發展表現連結貿易融資 (SLLT)，合作對象為國內石化公司長春集團，亦為滙豐台灣迄今承作最大筆的永續融資案。

滙豐台灣與長春集團所簽訂的永續發展表現連結貸款以及永續發展表現連結貿易融資額度，各為期兩年、總金額共可動用4.9億美元，長春集團將在石化燃料消耗、溫室氣體排放、廢水排放以及廢物處理等方面持續改善。

其中，ESG績效連結換匯換利交易是一項為期兩年、結構性價值為名目本金總額2億美元的額度，這種創新的永續性衍生性商品係透過ESG相關的關鍵績效指標爲基礎，進而提高企業整體 ESG 績效。

滙豐台灣說明，此具有里程碑意義的ESG換匯換利額度，顯示台灣資本市場和金融產業除了目前主要專注在綠色貸款、永續連結貸款、綠色債券等産品之外，還將ESG原則擴展到企業融資資金成本，此象徵著一個重要的轉變。

滙豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，這是我們銀行首宗ESG績效連結換匯換利交易額度，標誌著滙豐台灣開始利用可衡量的永續關鍵績效指標，為企業開發出客製化的衍生商品。採取這種永續性的財務作法，可進一步激勵企業做出永續發展之承諾且落實，從而推動產業的綠色化轉型。

蕭仲程強調，銀行可以從兩大方向支持企業達成低碳目標，包括爲正在經歷轉型的客戶開發支援系統，以及擴大產品範圍以創造企業轉型所需的新金融工具，而推出ESG換匯換利服務並結合永續連結融資就能夠起到很好的作用，真正發揮產品交叉銷售的整合性效益。

滙豐(台灣)商業銀行環球資本市場暨證券服務處負責人何汝平指出，目前，金融市場有若干方式支持綠色經濟的轉型；換匯換利交易作為一種衍生性商品，能夠讓銀行與企業雙方約定兩種不同幣別的本金，並於約定期間內以約定的利息指標，定期交換每期利息支出與收入，其優點是協助企業降低借款成本進而優化營運資金結構。