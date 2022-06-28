據統計，2021年有9627名少年曾經成為嫌疑犯、約28名嫌疑犯中就有一位是少年，其中又以詐欺背信占比最高、妨害秩序次之、竊盜再次之，多數案件與金錢相關，而家扶基金會今天公布的調查發現，仍有分別近2成及近3成的少年不認為「擔任車手」及為「聚眾生事」觸法。

隨著我國少子女化，據內政部統計指出，12至17歲人口收不斷下降，截至去年為止，僅剩122萬1771人，但與此同時，近4年少年成為嫌疑犯比率不斷上升，去年有9627人觸法、達3.63％；依觸法類型分析，5年來以「妨害秩序」成長最多達943.8％、詐欺背信也成長22.8％。

據家扶基金會於《少年生活與法律觀念》調查，有8％、4.6％及5.2％的少年同意可以擔任車手、轉賣高仿衣服或把金融帳戶租給他人使用；有18.8％、13.3％及3.5％的少年認為「面對衝突談判，多找一些人，有助壯大氣勢」、「朋友與他人有衝突狀況時，應該前往相挺」及「鬥毆事件發生時，吆喝助勢，不會有事」。

曾因零用錢不夠用，透過朋友介紹工作的阿忠（化名）回憶，16歲左右曾經幫別人送東西，而且只要送東西就好就能有十分吸引人的報酬，但只做了1至2個月就感覺「怪怪的」而未繼續做，現在想起來的也感覺不太對勁；

家扶基金會社會工作處研發部主任蔡雯瑾表示，調查發現許多的少年觸法皆與「金錢」相關，如擔任車手、租借帳戶等詐欺背信等往往可以在短時間取得大量金錢；至於妨害秩序的案件增加，除了部份仍與金錢相關外，也與2020年刑法「妨害秩序」修正，使群聚鬥毆事件修法後更易定罪相關。

家扶基金會呼籲，少年具備法律知識，並落實於行為中、如懷疑是陷阱，可以主動諮詢求助，作出正確判斷，家長也要時時關懷，陪伴並協助少年發展。

據家扶基金會於《少年生活與法律觀念》調查，針對12歲至未滿18歲少年，以網路問卷發放，共計回收3533份，有效份數為3263份。在95％的信心水準下，誤差值為正負4.5％。