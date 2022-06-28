據美國之音報導，美國國家安全顧問沙利文周一(6月27日)說，美國總統拜登預計未來幾個星期與中國國家主席習近平通話。他說，北約和七國集團成員國對中國所構成的威脅的共識正在增加。

蘇利文說，七國集團將在他們的聯合公報中談到中國的非市場經濟行為、貸款方式和人權行動，北約戰略構思（strategic concept）也將「以前所未有的方式」提到中國問題。

蘇利文說，西方國家並不尋求與中國對抗，或把世界劃分為敵對的集團，但西方國家希望確保中國和其他國家遵守一套公平並被各方理解和同意的「道路規則」。

美中這兩個世界最大經濟體目前因為貿易問題、中國對台灣的武力威脅以及美國要求北京不要幫助莫斯科侵略烏克蘭等問題而關係緊張，在這一背景下，外界一直預計兩國領導人將會進行新的通話。

上周二，拜登曾說：「我計劃與習主席交談。我們還沒有確定時間。」在那之前的週末，拜登曾說兩人「很快」會通話。拜、習兩位領導人上一次視頻通話是在3月18日，當時拜登警告說，如果中國協助俄羅斯入侵烏克蘭，將會有後果。

拜登和習近平的下次討論的一個重要內容會是拜登可能決定解除部分對華關稅。關稅雖然在政治上很受歡迎，但美國通膨已經達到40年來的新高，拜登總統正努力想辦法緩解物價壓力。拜登說過正在考慮是否解除部分關稅。