台股今（28日）盤中大跌超過170點，沒想到上午10點多竟傳出多家券商的看盤軟體出現無法連線當機的狀況，許多投資人在PTT論壇上哀號，有網友透露，疑似是台灣大哥大機房的問題，才導致有使用相關功能的軟體無法登入。

該名網友在PTT論壇上發文表示，「現在是不是很多家看盤軟體都掛了？你們的現在正常嗎？手機的APP似乎都開不了，發生什麼事。」文章引起網友們熱烈討論，許多人紛紛回報災情。

網友留言表示，「元大凱基富邦全掛」、「國泰也掛了」、「兆豐的也掛」、「根本打不開，我今天賠得算誰的」、「散戶跑不掉趁機倒貨，通通不用跑」、「玩當沖的，遇到這狀況一定很抖」、「當沖仔會不會崩潰。」

隨後有不少網友發現，疑似是台灣大哥大的網路或機房出現問題，「用台灣大哥大的機台都掛，有些軟體機房是用台哥就不行」、「關掉台哥大，改WiFi，正常了」、「台哥大的用戶才有問題」、「富邦本身走台灣大線路的，電信修好前感覺沒救。」約上午11點左右，網友們陸續回報系統恢復正常。

對此，台灣大哥大回應，今日上午9點50分左右，發現來自HiNet的流量幾乎完全中斷，影響部分網站存取，經緊急跟中華電信報修，於10點35分左右恢復正常。