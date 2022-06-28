中信特攻東方譯慷（左）、魏嘉豪（右）邀民眾到新莊體育園區戶外籃球場打球。（中信特攻提供）

使用3D立體彩繪，結合新北中信特攻、新北國王兩支職籃球隊主題視覺形象，重新打造嶄新面貌的新莊體育園區戶外籃球場，是全台首座與職籃球隊合作，以「意象色系概念」為主題而設計的籃球場，預計7月1日正式啟用，將提供愛好籃球運動的市民朋友新穎舒適的球場。

新北市體育處表示，將於7月1日啟用的中信特攻、新北國王主題形象戶外籃球場，位於新莊體育園區的新莊體育館旁，以兩支職籃球隊第二主場的概念，球場圍籬及外牆彩繪與球隊形象一致的主題顏色，結合兩隊職籃品牌主視覺，將兩區球場分別融入球隊專屬色系作為球場整體設計精神，鮮明的色調勾勒出籃球運動青春活力，也呈現運動時尚新潮的現代感，是近年來新北市陸續整建戶外籃球場中，首座以3D立體彩繪的球場，也是全台首座職籃主題意象的戶外籃球場。

體育處表示，新莊體育園區戶外籃球場有4座符合國際標準的球場，結合中信特攻、新北國王球隊視覺意象，民眾在此球場打球時，可充分感受到滿滿的主場情境，也帶給民眾豐富的視覺饗宴。

未來將結合球隊安排各類體驗活動，期望強化屬地主義並增加認同感，歡迎熱血的市民相約來打球，切磋球技，促進整座城市的運動風氣。