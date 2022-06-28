21歲洋妞時常在抖音和IG分享美照，外表亮麗的她飄散出性感女人味，未料近日卻突然自爆不堪過往，竟在唸書時被男友嫌棄不夠正分手，深深打擊她的內心，促使她想變漂亮進而化妝打扮，如今搖身一變已是1名超火辣模特兒，公開曬出一張張驚人對比圖，超勵志改造片段獲得百萬名網友一致瘋讚。

一向給人美艷印象的洋妞金(Kim)，日前曾拍片親曝黑歷史，原來過去的她只是1名「普妹」，出門臉上只戴黑色粗框眼鏡，穿著打扮隨意輕鬆，想不到卻因此讓她面臨和男友分手的結局，憶起被分手的那一幕，當時男友嫌棄她長得不漂亮，認為自己可以找到比她正的女朋友，後來才會下定決心學習化妝和穿搭。

許多網友都說金被眼鏡影響，不然應是一名大美女才對。(圖/金 抖音)

這支金的黑歷史影片曝光後，竟吸引180萬網友觀看，「分手後努力轉變真棒！這是對前男友的最好復仇」、「妳的轉變差距太令人驚訝」、「別管那個臭男生，是他沒看見妳的美麗，根本不值得」、「男友大概會哭一整夜了」、「妳現在真的比以前漂亮非常多呢」、「妳之前只是被眼鏡所影響，不然應該也是很美的」。

此外，金也在留言區補充，當時她還只有15歲，現在已有21歲。這中間，有網友頗感好奇，金是否曾對鼻子動過整型手術？為此，她也所幸給出解答「沒有哦」，並強調她給自己外貌大改造，就是為了「向前男友復仇，讓對方後悔」。