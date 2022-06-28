外傳民進黨7月會提名衛福部長陳時中參選，甚至英系已幫陳物色競選辦公室了。國民黨立委李德維表示，陳時中參選有助強力鞏固民進黨台北市基本盤，如此黃珊珊將無法如願從藍綠各拿走選票，對國民黨蔣萬安反而有利。此說法引熱議，不少網友則痛批，陳「辦公室已找好」一事讓他們相當憤怒，可見根本無心防疫，早想落跑趕選舉。

李德維27日接受香港媒體《中評社》訪問表示，民眾黨支持的黃珊珊希望藍綠的票源都能拿，一旦陳時中穩固綠營基本盤，綠的這一塊黃拿不走；屆時就看蔣萬安怎麼守住藍軍基本盤，把黃能吸走藍軍的票源降到最低，加上蔣在中間選民和年輕人有一定市場的情形，就有機會獲勝。

李德維分析，民進黨如果派一個弱的人選，甚至是「若有似無」的人選，這樣綠營選票會大幅流到黃珊珊身上，對蔣萬安反而比較危險，就像2018年民進黨派出的姚文智就完全被邊緣化，讓整場選戰變成丁守中與柯文哲「一對一」局面。這次若是陳時中參選，那強度跟姚差很大，陳在鞏固民進黨基本盤能力很強，等於讓黃打算從藍綠都拿走一定票源的算盤無法如願，黃的選舉策略和手腳會施展不開，只能從藍營選票下手，蔣只要強化自身優勢就會很有利。

此說法引熱議，網友湧入臉書相關社群結連結留言：「一想到連辦公室都找好就氣」、「那麼早就找好辦公室，等於根本早就計畫要落跑了」、「整天坐在那開記者會，心早就飛到台北市長寶座上去了」、「請問防疫做好了嗎？疫情都散去了嗎？憑什麼選舉？」、「現在什麼時候在策畫選舉，真的讓人很火大」、「反正死忠的很多啦！」