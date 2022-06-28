電價費率審議委員會昨（27）日拍板調漲電價，雖然住宅1000度以下、小商店等不在漲價範圍內，但平均調漲幅度達8.4%，最高者甚至一次飆漲15％，讓許多用電大戶、業者叫苦連天。國民黨立委李貴敏指出，看似小店家與一般民生用電暫時不漲，但企業成本升高、產業受創，讓人憂心會連帶造成物價上漲，感嘆說「通膨蠢蠢欲動，這些問題，政府想到了嗎？」

李貴敏昨日在臉書表示，用電大戶平均漲幅8.4%、高壓及特高壓的產業用電大戶甚至調漲15%，雖然看似小店家與一般民生用電暫時不漲，但經濟是連動的，電價一漲造成企業營運成本升高、產業受創嚴重，讓人憂心恐會造成物價連動上漲。

李貴敏指出，連北捷面對電價調漲都有意見，恐怕將調整票價，而接下來交通支出漲、外食費用漲、房租也漲，卻只有薪水不漲，百姓吃得消嗎？

李貴敏認為，政府沉迷在平均薪資或經濟成長率的文字遊戲中，但人民的痛苦指數已經節節攀升，物價齊漲、實質薪資倒退，受薪階級與升斗小民叫苦連天，若製造業與傳統產業也出現危機，導致經濟衰退，到時停滯性通膨的問題會更加嚴重！

李貴敏說，電價高漲是民進黨錯誤的能源政策所造成，理應由錯誤政策製造者擔負，而不是全民承擔，「每天跳電、缺電還想要漲電價，不覺得無理嗎？」