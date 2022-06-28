白宮國安顧問蘇利文週一（27日）表示，美國總統拜登與中國國家主席習近平在未來幾個星期內會有機會進行接觸。此外，兩國外長計劃下個月在印尼舉行的二十國集團（G20）部長級會議期間舉行會談。

美國之音引述外交消息人士稱，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中國外交部長王毅計劃在下月的G20部長會議期間舉行面對面會晤。

中美外長上次見面是去年10月31日，兩人在G20峰會場邊舉行一小時會談。雙方於去年11月，以及今年1、2、3月也曾數度通話。

此外，蘇利文公開表示，G7和北約成員國之間迫切需要進行磋商，以應對中國構成的挑戰，同時尋求「與世界領先的市場民主國家之間的協同，以應對其中的一些挑戰。尤其是中國的非市場經濟行為、對債務的方式和人權行動。」

蘇利文說，北約的戰略概念「將以前所未有的方式闡述中國構成的挑戰」，美中之間的競爭「並不意味著對抗或衝突」。

中共中央外事委辦公室主任楊潔篪本月13日在盧森堡與蘇利文的會談中說，中方反對以競爭來定義中美關係。他重申，中國尋求與美國基於相互尊重、和平共處、合作共贏來發展雙邊關係。