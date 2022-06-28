花蓮豐濱鄉台11線26日發生死亡車禍，一輛轎車欲超越前方同向的遊覽車，卻不慎撞上對向機車，在彈回撞到遊覽車，造成67歲江姓女騎士傷重不治。（翻攝畫面）

花蓮豐濱鄉台11線26日發生死亡車禍，一輛轎車欲超越前方同向的遊覽車，卻不慎撞上對向機車，再彈回撞到遊覽車，67歲江姓女騎士因撞擊力太大，當場連人帶車飛在空中後重擊地面，傷重不治。警方調查發現，肇事的林姓駕駛是酒駕累犯，駕照去年才被吊銷，當天非但無照上路，車上還有喝完的調酒鋁罐，經抽血換算酒測值高達0.98，而江女也是無照。

32歲的林姓男子本月26日下午1點多駕車沿台11線由南往北行駛，行經53公里處時，疑因前方同向遊覽車車速過慢，橫跨對向車道超車，怎料卻撞上騎乘機車的江姓婦人並擦撞護欄，最後再回彈車道與遊覽車左前車頭發生碰撞。

據遊覽車行車記錄器，當時因林男車速過快，撞擊力道大，江女連人帶車整個被撞飛在半空中，最後重擊地面，機車全毀；林男轎車則是失控煞車不及，擦撞護欄後彈回車道，車尾再碰撞遊覽車左前車頭，整輛車迴轉180度才停下，轎車車頭幾乎全毀，現場血跡斑斑。

由於江姓女子被撞飛後直接重擊地面，警消到場時已失去呼吸心跳，經送醫後傷重不治；林男則是卡在車裡，經油壓剪破壞車體後才順利被救出，不過左大腿開發性骨折，全身多處擦傷，目前仍在加護病房救治；遊覽車司機與車上乘客均無傷。

警方調查，林男及江婦均無駕照，其中林去年因酒駕被吊照10年，當天等於是無照上路，將依酒駕致死，沒入肇事車輛，只不過一看其車內，竟發現副駕駛座與踏墊上，有喝完的調酒鋁罐，經抽血換算酒測值高達0.98。

江婦家屬表示，媽媽當天是從教會返家途中，不到1公里就到家，卻遇上死亡車禍，得知肇事駕駛是酒駕累犯，且酒測值還那麼高，懷疑是邊開車邊喝酒，痛批「根本不把人命與法律放在眼裡」。

另，林男雖是在黃虛線超車，但對向有來車不能超車仍屬違規，依照道交條例47條，可處1200元以上2400元以下罰鍰。

鳳林警分局指出，台11線磯崎村以南至靜浦村北回歸線，沿途道路為單線雙向車道，且位於海岸山脈東側還有多處大彎道，駕駛人如不熟悉路況未注意車前道路狀況，又未減速慢行，非常容易發生事故。

鳳林警分局統計今年1至6月該處的各類交通事故共有64起，造成2人死亡、33人受傷及嚴重財產損失；分析肇因以酒後駕車、超速行駛、違規超車等；還有未注意車前狀況、未保持安全距離、疲勞駕駛、車輛自撞（牆壁、水溝、道路標誌、橋墩）等。呼籲駕駛遵守交通規則、注意車前路況等。

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