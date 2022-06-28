隨著台灣正式進入夏季，晴朗炎熱、午後雷陣雨將為主要天氣型態，氣象局表示，今明太平洋高壓東退，周三、周四南方受低壓帶外圍水氣北上影響，東半部、恆春半島降雨轉為明顯，有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局簡任技正伍婉華表示，未來一周中部以北仍以天氣炎熱、午後局部雷陣雨天氣型態為主，不過太平洋高壓今明兩天逐漸向東退，東南風將開始影響台灣，周三、周四迎風面的東半部、恆春半島整天斷續降雨或雷雨。周五台灣南邊低壓帶靠近，天氣變得更不穩定，除了東部、恆春半島外，南部、澎湖、金門都有短延時強降雨或局部大雨。

明天各地白天高溫部分，馬祖約30度；澎湖、金門約32度；西半部約34-35度；東半部約32-33度，近山區河谷、大台北盆地則可能有36度高溫。

至於大家關心的今年第3號颱風「芙蓉」是否生成，伍婉華強調，台灣南邊的低壓帶確實適合熱帶系統發展，菲律賓東南方的熱帶系統也可能增強，但因為兩個熱帶系統距離台灣較遠，氣象局仍持續觀察。

今年下季颱風展望部分，氣象局預報中心主任呂國臣表示，今年截至目前為止，西北太平洋僅有2個颱風(馬勒卡、梅姬)生成，較氣候平均值4.3個少。往年西北太平洋6至12月約有20至25個颱風生成，其中侵台颱風個數約3至4個；氣象局預估今年下半年西北太平洋颱風生成總數、侵台颱風個數仍以正常範圍的機率較大。

呂國臣強調，影響颱風路徑的因素主要受太平洋高壓影響，這將會是颱風路徑監測的重要指標。