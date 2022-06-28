大陸首個海鐵聯運貨櫃碼頭—北部灣港欽州自動化貨櫃碼頭今（28日）正式啟用。這是推進西部陸海新通道和北部灣國際門戶港發展的重要舉措，是廣西實現「海洋夢」的關鍵一步。

據廣西廣播電視台北部灣線上官方帳號「北部灣在線新媒體」報導，該工程建設內容為對已建2個7萬噸級多用途泊位及相關配套設施改造成10萬噸級自動化貨櫃碼頭，預計2025年北部灣港將達1000萬標準貨櫃發展目標。

該專案自動化碼頭應用全球首創U型結構佈局，具備高效、經濟、節能特點，同時配備全球領先的自動化碼頭裝備及控制系統，實現生產組織自動化運維。後方堆場毗鄰鐵路中轉站，實現海鐵聯運無縫銜接，是大陸首個海鐵聯運自動化貨櫃碼頭。

西部陸海新通道是以重慶、廣西、貴州、甘肅為重要節點，由大陸西部省區市與新加坡等東協國家利用鐵路、公路、水運、航空等多種運輸方式打造的國際貿易物流通道，是西部內陸地區最近的一條出海通道。

央視報導稱，北部灣港欽州自動化貨櫃碼頭的啟用將為高水準共建西部陸海新通道提供重要支撐，將極大提升北部灣港的核心競爭力，對加快推進西部陸海新通道國際門戶港和國際樞紐港建設、實現2025年北部灣港1000萬標準貨櫃發展目標具有重大意義。