BWF超級750系列馬來西亞羽球公開賽今天（28日）展開，女單現任世界球后、日本好手山口茜上午10點首場出賽，可惜14比21、14比21不敵印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），只要台灣好手戴資穎能在這一站賽事奪冠，就能從山口茜手中要回女單世界第1頭銜。

山口茜若能在本周馬來西亞公開賽奪冠，就能繼續保住世界第1，她曾在2019年馬來西亞公開賽打進過決賽，過去9次對壘東宗除了2018年亞運生涯第一次交手吞敗，接下來擁有8連勝絕對優勢，此役原本預料山口茜可以拿下世界排名第31的東宗，無奈大會種子卻是僅27分鐘就結束這一站賽事。

而世界排名積分僅落後山口茜318分的世界第2戴資穎，馬來西亞公開賽首輪賽事要明天登場，對手是比利時譚蓮妮，隨著山口茜意外提前出局，戴資穎只要拿下冠軍，就能超越山口茜、重返世界第1，而馬來西亞算是小戴的福地，她曾於2017年到2019年完成大馬公開賽3連霸，2016年到2020年在馬來西亞出賽，更連5年都有決賽經驗。