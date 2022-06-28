新竹市長林智堅、副市長沈慧虹將請辭參選引發議論，林智堅稱請辭才是責任政治。對此，民眾黨立委高虹安反酸，每個名詞定義要精準，定義不精準就是政治口水，林智堅稱辭職才是責任政治，這是重新定義責任政治，今年二月林智堅承諾做好做滿，現在請辭去參選桃園市長，這樣重新定義責任政治的方式大可不必。

高虹安日前舉行記者會，批評林智堅將請辭參選是落跑市長；林智堅事後回應，請辭才是責任政治。高虹安今天再度反擊，林智堅是民選的首長，理應對新竹市民負責，尤其林智堅今年二月表態會做好做滿，現在請辭跑去參選桃園市長，請問哪一點有責任政治的表現。

獲得民進黨提名參選新竹市長的沈慧虹昨天也表示，「帶職參選才叫腳踏兩條船」，並喊話高虹安，盡快了解新竹市民的需要，「隔空指（說）三道四，對新竹人並沒有幫助」。

高虹安今天回應，所有指控批評要精準，且有尺度，太明顯政治口水不需要回應，反批沈慧虹標榜正面優質選，就不該用政治口水胡亂批評，建議沈慧虹應該跟已經宣布參選的國民黨市長參選人林耕仁多對話，而不是一直攻擊沒有宣布參選的人。

至於何時宣布代表民眾黨出征新竹市長選舉，高虹安說，這個問題回應很多次，民眾黨有選舉決策委員會、中央委員會等提名程序，提名過程會徵詢黨內外有條件跟意願的人選，黨內提名流程會遵守，相信選決會會盡快安排縣市首長提名人選進行報告。