總統府之前因內部修繕及疫情暫停開放參觀，將自7月1日起恢復平日開放參觀。參觀時間為每星期一至星期五上午9時至12時，開放區域為總統府一樓展間、北苑庭園及本府迴廊區域。

總統府是在今年5月2日起進行內部修繕工程，原訂至5月底開放參觀，之後受疫情及修繕工程持續影響，延後開放參觀至6月底。

總統府今天宣布恢復平日開放參觀，另外，7月2日（星期六）上午8時至下午4時也開放假日參觀，開放區域為總統府一至三樓，除平日開放參觀範圍，尚包括總統府敞廳、大禮堂及交誼廳。

7月2日當天一樓迴廊也設有臺灣優質農產品展售攤位，歡迎民眾參觀選購。此外，總統府敞廳也有「中華民國總統府」官方LINE帳號的好友募集活動，參觀民眾只要出示手機加入「中華民國總統府」好友畫面，即可獲得紀念小物，送完為止。

因應防疫需求，總統府請參觀民眾進入總統府時皆須量測體溫，參觀期間請全程佩戴口罩，並確實登錄個人資料及聯絡資訊。

參觀民眾需由寶慶路與博愛路管制哨進總統府，於力行樓前方排隊、安全檢查後進入；民眾可攜帶照相機或手機進總統府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則；攝錄影機、行李及大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。參觀及預約資訊請上總統府官網查詢。