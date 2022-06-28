加密貨幣交易所FTX澄清媒體報導，稱該公司並未與散戶股票交易平台羅賓漢（Robinhood Markets Inc）進行收購協商。

受此打擊，羅賓漢周一盤後股價下挫近5%，報8.67美元。稍早前在一般交易時段，其股價飆漲14%，收在9.12美元，盤中一度漲逾20%，甚至曾觸發熔斷機制。

彭博社周一援引知情人士報導，加密貨幣交易所FTX內部正在討論如何收購羅賓漢，但羅賓漢尚未收到正式的收購要約。

對於這個傳聞，FTX創辦人兼執行長Sam Bankman-Fried在電郵聲明中表示，我們與羅賓漢並未積極就併購展開對話，但他也坦承FTX對羅賓漢的事業前景和雙方可能的合作方式感到興奮。

羅賓漢拒絕對此發表評論。

根據美國證管會文件，FTX創辦人兼執行長Sam Bankman-Fried上個月取得羅賓漢7.6%股份，但也表示他無意取得羅賓漢的控制權。

羅賓漢的雙重股權結構使其創辦人掌控了高達64%具表決權的在外流通股票，這表示，如果沒有這些元老們的支持，收購羅賓漢幾乎是不可能的任務。

隨著2021年的迷因股和散戶交易狂熱降溫，羅賓漢平台上的交易量已大幅縮水，今年營運備受考驗。除了業務放緩，羅賓漢也難逃高成長型科技股的股災，今年以來股價已經幾近腰斬，截至上周五收盤，其股票市值已跌到近70億美元。