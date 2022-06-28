美國總統拜登在27日簽署美國首份關於「非法、不報告和無管制（IUU）捕魚活動」的國家安全備忘錄，要求美國政府機構加強合作、發布新規以打擊非法捕撈活動，並宣稱此舉將促進「對海洋資源的可持續開發」。雖然白宮發表的政策框架中沒有提到，但美聯社等外媒一致認為，其內容明顯鎖定的是大陸。

稍早路透報導也指出，美國官員早已表示要發布政策來「打擊非法捕魚活動」。據大陸觀察者網報導，這實際是美國對抗大陸在印太等地區日益增長的影響力計畫的一部分，美國已多次捏造所謂「中國遠洋非法捕魚」，並以此為藉口推動一系列遏制大陸的政策。

回顧2020年，美國政府曾向國會提交一份聯合報告，稱大陸漁船在世界各地進行大量非法、未通報和不受管制的捕魚作業，還宣稱存在強迫勞動問題。

根據拜登政府揭露的細節，備忘錄要求美國21個聯邦部門和機構強化資訊共用、協調制裁和簽證限制等執法行動，並在美國的國際盟友之間推廣「最佳的實踐方案」。

而美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）未來幾天還將發布新規，將「非法捕魚」的定義擴大到「濫用勞工行為」，這將為美國把「不遵守規定的船旗國」列入黑名單鋪平道路。

拜登政府也要求擴大美國海產品出口監控專案，進口商需要提供從捕撈點開始的一系列文件，以確保「非法捕撈的魚類」不會流入美國。據稱該專案當前已經覆蓋了約12種海產品。