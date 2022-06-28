疫情封控衝擊，外界關注大陸今年能否實現5.5％左右的GDP增長目標。國家發改委今表示，完全有信心克服經濟運行中的困難挑戰，有能力應對可能出現的各類超預期變化，確保經濟平穩健康可持續發展。

在今日（28日）的「中國這十年」系列主題記者會上，國家發展改革委副秘書長歐鴻表示，3月份以來，疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰。面對經濟運行中新的下行壓力，要堅決貫徹落實中央「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，重點抓好一個「落實」和兩個「統籌」，包括落實落細已出台的各項政策，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全。

歐鴻表示，為應對更為複雜困難局面，從解決兩難多難問題出發，常態化充實完善政策儲備工具箱，將根據情況適時及時出台。從近期經濟形勢看，各方面按照中央要求，統籌抓好疫情防控、經濟發展和經濟安全等工作，重點地區疫情得到有效管控，復工達產加快推進，穩增長政策發力顯效，5月份經濟呈現邊際改善，主要指標均有所回升。

歐鴻還指出，中國經濟韌性好、潛力足、回旋餘地大，完全有信心克服經濟運行中的困難挑戰，有能力應對可能出現的各類超預期變化，確保經濟平穩健康可持續發展。

國家發改委副主任趙辰昕提到，下一步將緊密結合國內外環境變化，進一步創新宏觀調控思路和方式，推動經濟平穩健康可持續發展。