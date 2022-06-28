中華奧會舉辦的第12屆「國際體育事務人才培訓營」，於上周末圓滿落幕，今年活動總計超過370人前往報名，新訓、複訓合計招收170人，更有過去參加奧亞運及世運等優秀運動員前來進修，最終結業率高達九成。

因為新冠肺炎疫情，今年培訓營線上、實體模式都有，其中新、複訓學員採分流培訓，除了透過原有教學平台繼續傳遞最新國際知能外，也規劃符合國際潮流的「奧林匹克2020+5改革議題」為研討主題，以及邀集國內外學者專家以線上、線下方式一同探討國際體壇趨勢發展、後疫情時代體育交流現況與國際人才內涵等議題，並在完成結業後繼續迎接國內賽會實習，協助國內體育團體推動各項國際事務。

新訓階段課程內容，主要配合國際體壇潮流，落實國際奧會的五大趨勢與15項具體建議，今年專題以「奧林匹克2020+5 改革議題」為主軸，如何落實各項國際體育交流活動中，學員必須在一個月的培訓期間，完成線上課程與線上研討。

複訓課程方面，除了持續精進學員的實務能力外，也加強與國內體育團體交流連結，邀集國內外體育組織人士從國際、洲際角度探討現今體壇趨勢，以及台灣國際人才內涵與後疫情國際事務發展，亦針對國際人脈建立進行經驗傳承。

人才培訓營來到第12個年頭，在過去10年間，培育出的優秀學員，在協助國內體育團體在推動國際事務方面不遺餘力，如貴賓接待、選手檢錄、賽會播報、隨行翻譯及賽務籌辦等；在工作態度和專業能力方面，深受單項協會的好評與讚許。

中華奧會表示，能有如此豐厚的成果，除了歸功教育部體育署用心支持，也感謝各領域的專家們大力協助，才讓這個「國際體育事務人才培育計畫」變得更好更優質，實現台灣在國際體壇上的價值。