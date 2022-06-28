2022第21屆亞洲U20女子排球錦標賽，將於7月4至11日在哈薩克努爾蘇丹登場，台中市東山高中在校生及校友共有8名入選我國U20代表隊，並與其他4名球員緊鑼密鼓展開集訓。教育局體育保健科長劉姵君昨日前往東山高中訓練場，為教練選手們加油打氣，並致贈營養補給品及防疫用品。

教育局長楊振昇說，市長盧秀燕重視排球運動發展，健全選手銜接訓練體制，台中市中等學校在全國排球甲級聯賽大放異彩，豐原高商、東山高中及潭秀國中近年征戰國際賽事也都有亮眼表現；豐原高商更於昨日勇奪2022年世界中學生排球錦標賽男子組亞軍，展現台中市學校排球豐厚實力。

楊振昇指出，東山高中女排於100學年度成軍，已拿過5座高中排球聯賽冠軍，更曾代表國家於2012年、2014年世界中學生排球錦標賽分別榮獲第六名及亞軍，感謝東山高中校長郭鴻耀率領的老師、教練及家長積極培育基層選手，也感謝台中市體育總會排球委員會長期推動排球運動。

東山高中教練康金塗接任此次中華代表隊總教練。他指出，大專球員來自台北市立大學、清華大學、國立體育大學、輔英科技大學及台灣電力公司等，高中則有東山高中3位應屆畢業生及3位在校生入選，12名球員來自各校；教練團把握最後集訓期，持續加強球員體能並強化團隊默契，期勉選手們享受比賽，發揮戰力及團隊精神，爭取佳績。