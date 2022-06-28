美國總統拜登此次歐洲之行很忙碌，他不僅要參加在德國舉行的G7峰會，還要前往西班牙馬德里參加北約峰會。自上台之後，拜登前往歐洲訪問佔據了其外交出訪的絕大部分時間。南京大學國際關係學院執行院長朱峰今在《環球時報》撰文評論，不論G7峰會或北約峰會，對於盡快結束俄烏衝突和提升國際社會應對當前能源、糧食和通膨危機都將難有作為，而美國等西方國家的「中心主義」不會主動退場。

俄烏衝突持續到今天，世界政治正面臨1962年古巴導彈危機之後最為危險的形勢。如果北約繼續拱火，甚至支持立陶宛對俄羅斯的飛地加里寧格勒繼續實施封鎖，將迫使俄羅斯採取升級行動，美俄在歐洲正面軍事衝突不可避免。這無疑將會令今天世界脆弱的政治經濟形勢雪上加霜。

與此同時，在美國大幅加息、想要給國內40年來最高通膨解套之際，世界在美元擠壓下通膨正在持續攀升。能源危機、糧食危機、通膨危機、金融危機持續帶來的結果，很有可能是今年下半年世界或進入新的衰退期。這本應是國際社會共同行動、抗擊衰退、盡快結束俄烏衝突的關鍵時刻，但可惜的是，G7峰會及即將舉行的北約擴大版峰會，事實上都在逆其道而行之。

文章稱，在G7峰會上，拜登宣佈重新啟動旨在對抗中國升級的國際影響力的全球基建倡議。該倡議名為「全球基礎設施與投資夥伴關係」，是美國在2021年G7峰會上提出的「重建美好世界」倡議的新延續。這一方案的核心，是試圖將中國促進全球發展的「一帶一路」倡議列為美國打壓的重點目標。但「對付中國」能夠解決今天全球局勢的衰退危機和世界面臨的氣候災變等全球性挑戰嗎？答案是否定的。

文章稱，美國政治精英試圖從美西方近現代以來追求霸權的狹隘權力競爭角度，審讀今天世界政治中的中國方案和中國聲音，其結果必然是以片面的西方權力政治學說，來解釋21世紀新興市場國家崛起的世界。必然是在國際社會都面臨共同挑戰之時，固執地堅守所謂的「西方利益」。

今天的美國，因為最高法院裁決禁止婦女墮胎、控槍問題上左右對立以及對前總統川普是否應司法追責，而陷入自南北戰爭以來前所未有的「內卷」。尤其是「羅訴韋德案」判決被推翻，法律對墮胎權的具體限制交由各州決定，美國國內的分裂越發深化。

根據美國CBS新聞和YouGov在26日公佈的民意調查，52％的美國民眾認為這一決定是「倒退的一步」，只有31％的受訪者認為這是「向前的一步」。此外，該項調查發現，美國59％的受訪者不贊成這項裁決，贊成的受訪者只有41％。

在接受調查的女性中，超過三分之二(67％)的人不贊成這項裁決，而33％的人贊成。參與調查的大多數女性(56％)還表示，最高法院的裁決會讓她們的生活變得更糟，而只有16％的人表示，這將讓她們的生活變得更好。許多不贊成這一決定的選民表示感到「不安、憤怒，還有許多人感到害怕」。

而那些支持取消墮胎權的人，尤其是那些認為自己是白人福音派教徒的人，說他們感到「既充滿希望又快樂」。大多數受訪者(57％)認為，最高法院下一步可能會限制同性婚姻。拜登總統常自詡本屆政府是美國歷史上對同性戀和性取向變化最寬容和自由化的政府。但眼下美國最高法院的司法裁決，事實上讓民主黨政府信譽低落。

文章稱，在這樣的背景下，拜登政府為了提升總統執政形象、對衝國內政治因素干擾，功利性地採取繼續打壓中國、試圖將中國塑造為「美國最大外敵」的策略，來轉移國內視線。但這種策略能夠緩和美國國內的困境嗎？答案是否定的。

文章認為，近期無論是G7峰會、還是擴大版的北約峰會，美西方一些國家試圖轉移國內危機的算盤注定是無法得逞的。冷戰結束後的北約東擴，罔顧俄羅斯的核心戰略利益，甚至不惜縱容和煽動烏克蘭的極端民族主義勢力試圖推動烏克蘭「去俄羅斯化」。但一心想撲進北約懷抱的烏克蘭，必然成為歐洲地緣戰略衝突的焦點。

文章稱，中國堅決反對國家間關係兵戎相見，但俄烏衝突背後的是非曲直恰恰是國際社會需要思考的教訓和經驗。如今，繼續拱火俄烏衝突不僅傷及歐洲的經濟和民生，更是成為世界能源危機、糧食危機、通脹危機背後重要的刺激性因素。

文章指出，近期美西方的表現說明，在大變局中美西方「中心主義」依然存在是結構性現實。美西方在世界政治中的權力優勢不僅不能忽視，同樣也是中美今後長期戰略較量必須冷靜和客觀應對的現實。以未來趨勢而言，中美的戰略較量不僅是長期化的，同樣更是爭取人心的較量，是關係世界政治未來發展進程的較量。