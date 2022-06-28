台南市進度最快的捷運第1期藍線，進入啟動公聽會階段，第1期藍線路線長度8.39公里，沿線設置11座高架車站及1座仁德機廠，採高架單軌系統，為蒐集沿線居民意見及向地方說明規劃成果，交通局委託專業顧問公司分別在7月12日於永康區勝利里活動中心、7月20日於東區區公所召開第一期藍線綜合規劃公聽會。

台南市交通局局長王銘德表示，第1期藍線路線長度8.39公里，沿線設置11座高架車站及1座仁德機廠，採高架單軌系統，路線自台鐵大橋站沿永康中華路、東區中華東路至文化中心，並由中華東路與東門路口往東至仁德區中山路仁德轉運站，行經本市永康、東區及仁德區人口密集的重要生活廊帶，亦串聯台鐵大橋站、平實轉運站、仁德轉運站等重要交通節點，完成後除可提供便捷的軌道運輸服務，亦配合沿線周邊發展打造公共運輸廊道，減輕既有道路交通負荷，進而促進地區發展。

王銘德表示，第一期藍線依「大眾捷運法」及「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，於綜合規劃階段辦理公聽會，蒐集民眾意見，納入評估檢討完成規劃成果，後續將提報中央審議爭取核定，再接續辦理工程設計作業。