一名呂姓男子找來一名應召女子小美到住處進行性交易，但雙方愛撫以及女方替男方口交後，小美要求呂男必須戴上保險套才可以發生關係，此舉引發呂男大怒，搶走女方手機後要求退費，還不讓她離開，女方報警後提告，呂男遭依強制罪嫌判處拘役40天，得易科罰金。

根據判決書，呂姓男子在民國110年9月1日，打電話叫了一名應召女子小美到自己住處，雙方約定進行性交易，雙方一陣愛撫，同時由女方進行口交後，小美就直接向旅男收費，接著說要帶套才可以發生關係。

呂男當場大怒，立刻要求小美退還現金，但遭到小美拒絕，呂男立刻搶走小美手機揚言要抵債，小美一路哭求希望呂男能還他手機，但呂男仍不為所動，還說要報警處理，隨後拿著手機離開住處，直到女方報案，警方趕到場後，呂男才歸還手機。

根據法官調查，呂男於警員到場後立刻表明身分，也告知是因為與小美發生性交易糾紛，所以將手機取走放在屋外之變電箱。

呂男也表示，「因為我沒有跟女方進行什麼交易，我希望她退錢或酌退，但她不退，我覺得我是受害人，就要求她報警，她不報警，我就把她手機拿走，等警察來才還她手機，不然她不還我錢。」

法官認為，呂男行為，可以確定他取走女方手機或任由女方報警之目的，均在使警員到場處理該「性交易」糾紛，此舉無非想讓女方產生心理壓力同意退款，心態可議。

法官審酌，呂男因性交易糾紛，竟強取女方手機，妨害了女方自由使用手機的權利，足以認定他缺乏尊重他人權利的意識，最終將他判處拘役40天，得易科罰金。