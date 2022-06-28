澎湃新聞報導，中共中宣部6月28日舉行「完整、準確、全面貫徹新發展理念、推動高品質發展」新聞發布會，針對年輕人就業與防止經濟停滯的考慮和舉措，大陸國家發展改革委副祕書長楊蔭凱表示，就業不僅是社會問題，也是經濟問題。中共十八大以來，始終堅持以人民為中心的發展思想，深入實施就業優先戰略，全面強化就業優先政策，推動就業工作取得歷史性成就。十年間解決了1.3億人的城鎮就業問題，中國這個擁有14億人口的開發中大國實現了比較充分的就業。

楊蔭凱表示，今年以來，國際形勢複雜，國內疫情反彈，城鎮調查失業率特別是青年失業率上升，大專畢業生等青年群體就業壓力加大。5月以來，隨著穩經濟一攬子政策效果初步顯現，促進青年就業創業相關政策落實落地，就業形勢已出現積極變化。

楊蔭凱表示，下一步，發改委將堅決貫徹落實中共中央、大陸國務院決策部署，繼續加大就業優先導向的宏觀政策調節力度，細化實化就業優先政策，千方百計拓展市場化社會化就業管道，全力做好大專畢業生等青年群體就業工作。

一是不斷夯實青年群體就業的經濟基礎。扎實推動穩經濟一攬子政策措施盡快落地見效，推動形成更多的就業增長點。大力發展先進製造業、現代服務業，培育戰略性新興產業，創造更多有利於發揮青年群體智力優勢的知識型技術型崗位。全面實施鄉村振興戰略，加快推進以縣城為重要載體的新型城鎮化建設，鼓勵畢業生到城鄉基層就業和返鄉入鄉創業。

二是務實推動市場主體穩崗擴崗。認真落實助企紓困政策，推動更多企業復工達產，進一步增強市場主體的用工能力。指導各地盡快落實支持中小微企業吸納大專畢業生就業的補貼政策，對吸納畢業生就業達到一定數量且符合相關條件的中小微企業，在安排紓困資金、提供技術改造貸款貼息時給予傾斜支持。

三是積極支持青年群體創新創業。不斷優化創業環境，深入開展創業帶動就業專項行動，進一步增強雙創示範基地引領服務作用，引導大專生積極創業和靈活就業。指導各地盡快落實支持大專畢業生自主創業的相關政策，政府投資開發的創業載體安排30％左右的場地免費向畢業生創業者提供。

四是大力加強青年群體就業服務保障。為大專畢業生等青年群體提供不斷線的就業服務，加快推進地方公務員、事業單位、中小學幼兒教師、基層就業專案等方面的招錄工作。深化產教融合，探索產訓結合，聚焦青年群體，大規模多層次開展職業技能培訓。加強城鎮困難失業青年就業援助幫扶。