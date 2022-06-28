美國10年期債息重返3.2%大關，微軟、亞馬遜等大型成長股首當其衝，隔夜美股主要指數收黑。受此影響，周二香港股市開低走低，目前恆生指數跌0.74%，為22066.17點。國企股(H股)跌0.65%，為7766.06點。

恆生科技股目前下跌1.85%，成份股跌多漲少。比亞迪電子漲近10%，漲幅最大；其次為平安好醫生漲近2%。蔚來跌8.2%，跌幅最大；其次為萬國數據跌近7%。

近來因政策利多大漲的新能源車湧現賣壓，除蔚來之外，小鵬跌5%，理想汽車跌1.4%。

受國際油價上漲激勵，中海油漲逾3%，中石油漲近2%。隔夜紐約期油盤中由跌轉升，終場上漲1.95美元或1.81%，為每桶109.57美元，目前再漲逾1%，收復每桶110美元大關，報110.78美元。隔夜布蘭特期油上漲1.97美元或1.74%，收在每桶115.09美元，目前上漲逾1%，報116.43美元。

亞洲燃煤現貨價格首度漲破400美元大關，煤炭股逆勢走高，中煤大漲6%，兗礦能源漲逾3%，神華漲1.6%，首鋼資源漲約2%。