賴男的友人與潘男糾紛，他在2019年9月間與3名男子到中市老虎城商場前撒詆毀傳單及冥紙，傳單內有潘的照片、手機號碼及經營餐廳店名及「渣老闆積欠員工薪資」、「拐騙花漾少女」等文字。經潘報警查獲，賴坦承犯行，與潘和解，撤銷誹謗罪告訴，但違反《個資保護法》部分，法官判刑3月，得易科罰金，可上訴。

賴男在2019年9月22日晚間9時許，與3名男子到中市老虎城商場前，拋撒詆毀傳單及冥紙，傳單有潘的照片、手機號碼、IG及經營餐廳的店名，並寫有「渣老闆積欠員工薪資」，「潘姓二公子拐騙花漾少女、「司法正義何常存在？」等語，並稱「正義之士，在此警示世人」等文字。

賴男到案時，初始否認，嗣後才坦承犯行，並與潘和解，潘撤回告訴乃論的誹謗罪部分，並表明不再追究。

一審法官審酌，賴男與潘素不相識，不以合法、正當途徑協調友人糾紛，竟在公眾場所拋撒詆毀、揭露個資傳單，依違反《個資法》判刑3月，得易科罰金。