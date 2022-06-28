澳門博彩業迎來近20年最大變革，一個以博彩仲介人（俗稱疊碼仔）制度為核心和貴賓廳遍佈澳門的特殊時代正式終結。澳門特區21日立法通過後，新的《娛樂場幸運博彩經營法律制度》（博彩法）在23日正式生效。澳門大學政治經濟學與公共政策教授盛力表示，新《博彩法》的實施，意味著以博彩仲介人制度為核心、衛星賭場遍佈澳門的時代結束了。

據界面新聞引述澳門理工學院博彩旅遊教學及研究中心主任王長斌認為，未來澳門博彩業會向消費層次更為親民的「中場業務」發展，這也會迫使澳門博彩企業開發更多非博彩元素。

澳門長期佔據世界第一博彩市場位置，其中疊碼仔服務的「貴賓廳」一直都是收入大戶。2011年澳門博彩收入2691億澳門元，是拉斯維加斯的4倍，其中貴賓廳貢獻超過70％。

王長斌表示，新《博彩法》的修法最主要是關於貴賓廳的變化。分析在澳門過去的博彩經濟中，以收入分成或承包專用區域為特點的第三方貴賓廳佔很大的比重，但並非單純經營博彩仲介，實際上是與承批公司共用博彩經營權。

因此，新制度提出強化對承批公司、博彩仲介人及合作人的審批機制，禁止博彩仲介與承批公司以任何形式或協議分享博彩收入，禁止博彩仲介承包娛樂場的專營區域，限制博彩仲介僅可為1家博企提供服務。

事實上從3月份開始，澳門政府就已嚴格規定，在貴賓廳提取籌碼進行博彩必須是顧客本人，等於變相封殺沒有牌照的疊碼仔。

加上大陸打擊組織大陸居民參與境外賭博，以及反覆疫情、去年底曝出的「洗米華」案，都讓澳門貴賓廳及仲介人的生意大不如前。例如朱李月華家族有份打理的澳門黃金集團，今年3月便宣告結業。