中部地區新冠疫情持續緩降，許多家長最關心的6個月至5歲幼兒疫苗何時開打？台中市長盧秀燕28日主持市政會議時表示，市府已在規畫中，預計7月中旬後中央宣布施打計畫啟動即可實施，持續守護幼兒，鞏固城市疫苗防護力。

盧秀燕表示，台中市在65歲以上長者第4劑、5至11歲第2劑兒童疫苗接種，施打率均是六都第一。近日中央已經提到幼兒莫德納疫苗最快7月初到貨，台中市約有11萬名6個月到5歲的幼兒，這個族群年齡最小，加上是第一次打新冠疫苗，市府整體規畫安排會更加謹慎，相關事宜正計畫中，待中央宣布疫苗進來、並發放給各縣市，就會啟動施打。

另外，7月6日台中國際會展中心工程將上梁，這是台中成為經貿城市的重要建設，6月24、25日兩天，市府運送鋼梁至市府廣場邀請民眾一同來簽梁，總計約有2000多人簽名，鋼梁的每一面、甚至底部都簽滿名字，讓人十分感動，希望透過這樣的方式，讓市民朋友更關心市政建設。

盧秀燕指出，市府近期進行多項重大建設，大台中轉運中心日前開工，未來將達到「7接7轉」，包括轉運鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計程車、自行車等，均可運轉、接駁，總建設經費達19億元。水湳轉運中心、太平國民暨兒童運動中心均已完成工程評選，很快就會開工；豐原轉運中心即將在年底前完工啟用。

盧秀燕表示，台中市YouBike 2.0建置突破1100站，在她上任前只有329站，上任後目標再增千站，要達1329站，目前已設1107站，預計年底就能達標，而且，台中還導入電動輔助單車YouBike 2.0E，是6都中唯一引進的城市，除自身踩踏動力外，加上電力輔助，讓民眾爬坡更輕鬆，歡迎市民上交通局網站查詢有放置電輔車的租借站點，一起來感受低碳又省力的騎乘體驗。