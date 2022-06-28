重電大廠中興電工去年營收及獲利，雙雙飆史上新高，28日股東會通過每股配發現金股利2.8元，創歷年配息最佳的紀錄，配息率66.83％。中興電董事長江益福表示，中興電目前重電及電力工程在手訂單回升至230億元，今年營運目標是營收及獲利均挑戰歷史新高。

中興電董事長江義福主持股東會表示，中興電個體營收182.79億元，增加3.80％；去年合併營收180.25億元，年成長17.11％，淨利歸屬母公司19.57億元，EPS達4.19元，雙雙創歷史新高。

中興電28日股東會報告去年營業報告書、審計委員會審查去決算表冊、背書保證、間接投資大陸地區報告、員工酬勞及董事酬勞分配報告、發行國內第一次有擔保普通公司債報告等事項，承認去年財報及盈餘分配案，通過每股配發現金股利2.80元，創歷年配股最佳紀錄。

江義福受訪表示，中興電有重電、新能源、大陸事業、系統工程、嘟嘟房停車場及CNC等6大事業群，今年除嘟嘟房停車場事業群營運受到疫情影響，全年營收預估18～19億元，與去年18億元相當或略增，其他事業群今年營運都成長。5月接獲核三廠太陽光電及風力發電機組建置標案37億元，在手訂單回升至230億元，今年營收及獲利目標是都要創新高。

江義福指出，中興電除參與台北市敦化南路都更案，推出敦南御所豪宅外，第二樁新北市三重區都更案，今年已拆除地上建物，基地坪數771坪，預計7月動土，將興建兩棟地下5樓、地上15樓的住宅，中興電可分回樓地板面積近2,600坪及90個車位，當初預估處分獲利6億多元。雖然今年原物料上漲，施工時間3年，影響不大。