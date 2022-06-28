台南市美術館所舉辦的「亞洲的地獄與幽魂展」在25日盛大展開，首日便掀起大量人潮聚集爭相朝聖，也發現意外的插曲。有許多網友看到展覽中的女鬼頭，都嚇了一大跳，紛紛拍照傳給知名網紅「白癡公主」，沒想到本尊看完後也傻眼直呼「怎麼這麼像」。

「亞洲的地獄與幽魂展」在還沒開始展出之前，就在網路上引起熱烈討論，開展後更是人潮爆滿，使館方一度暫停售票，直到現在依舊滿滿都是人。而在網路上以搞笑影片聞名，IG擁有超過102萬名粉絲追隨的知名網紅「白癡公主」，昨（27）日也在個人IG限時動態上，PO出展覽中的「泰國鬼頭女」克拉蘇的照片，並表示有許多粉絲都說與她撞臉，還有不少人在照片中標記她，而她自己看到也忍不住驚呼「怎麼可以這麼像啦」，並標註台南美術館，再度引起熱烈討論。

而在照片中，只見克拉蘇的長髮模型，與白癡公主先前在電視劇《村裡來了個暴走女外科》中，以黑長髮搭配招牌妹妹頭瀏海與渾圓大眼的女鬼造型有些相似，意外讓展覽掀起亮點。

另外，白癡公主不久前也曾Cosplay成知名動漫《間諜家家酒》中的爆紅角色「安妮雅」，逗趣的腳本與誇張的表演模式，再度笑翻一票網友，紛紛留言「安妮雅壞掉了」、「安尼娘」、「走開！」、「最後安妮亞直接電臀？！」、「根本女恰吉啦」。