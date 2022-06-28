美國「迅擊」（Quickstrike/QS）空投水雷

美國海軍分析師說，美方可以採取一種激進，但成本低廉的戰略，在黃海和珠江三角洲布雷，以迫使中國在雙方爆發衝突時談判。他說，要是美國決定介入兩岸衝突，這可視為某種形式的威懾或經濟戰，以防事態升級。

據《南華早報》（South China Morning Post）28日報導，指揮官杜諾（Victor Duenow）在水雷作戰協會（Mine Warfare Association）贊助，由美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）發表的水雷戰徵文比賽首獎文章中指出，中方已拉近和美國戰力的差距，美軍在面對解放軍時，將面臨顯著而立即的劣勢。

杜諾指出，中方海軍主要著眼於港口和近岸的反水雷行動，因應的方式「有限」。他說，以對美國有利的條件，設法讓北京回到外交談判是目標，而水雷戰有助於達成這目標。他並表示，水雷戰還會破壞貿易和石油供應，繼而危及中國經濟。

杜諾說，美軍印太司令部（INDOPACOM）藉由投資符合成本效益的水雷戰，得以遏阻中方攻勢，並爭取時間，以建立更能對抗解放軍的高端戰力。

然而，北京海軍專家李杰說，海上布雷是很險惡的對策，會置中方軍艦和商船於高風險下。而他認為，這戰術很可能會促使解放軍反擊，而不是迫使中方上談判桌。他指出，解放軍已擬定戰略，以防萬一美國或台灣派潛艦在沿岸布雷。

另一方面，澳門軍事觀察家黃東說，美國可能利用隱形戰機，在珠江三角洲區投放歸向魚雷。他說，珠江三角洲區既有內陸河，又沒有戰艦，而在相關區域布雷，其實會使民船成為目標，而這將違反國際法。

美國海軍正在規劃新型水雷戰，可以藉裝有感測器的無人潛航器，秘密放置在海底，靠發射歸向魚雷來發現目標。