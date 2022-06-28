愛狗的太平警分局坪林派出所警員劉俊南日在派出所門外發現1隻黑色的柴犬，冒雨將牠帶到近動物醫院掃描晶片，順利找到狗狗的主人。（台中太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

近日午后常見大雨，日前傍晚一陣磅礡大雨，太平警分局坪林派出所突出現1隻黑色柴犬在大門前徘徊，且狗狗也不怕生並主動親近警方，派出所裏愛狗員警見牠毛髮整齊且相當乾淨，研判應是有主人飼養且走失不久，遂冒雨帶著狗狗前往附近動物醫院掃晶片，一番操作之下，果然順利聯繫到飼主並助狗狗返家。

太平警分局坪林派出所警員劉俊南日前傍晚5點多擔服值班勤務，當時外頭正下著磅礡大雨，忽然看見派出所門外有1隻黑色的柴犬在躲雨並徘徊門前，員警上前查看，狗狗也主動親近並且一直撒嬌討摸，員警見狗狗身上無掛有相關聯繫方式，但見牠毛髮有修剪且身體相當乾淨，研判應走失不久，心想狗狗的主人現在應該也相當著急，於是冒雨將牠帶到近動物醫院掃看有無植入晶片，果然皇天不負苦心人，一掃就順利找到晶片並聯繫到狗狗的主人。

失主到派出所後，頻感謝警方的熱心，並稱下午帶著柴犬「哈娜」到中山路的黃昏市場買東西，不料一個閃神狗兒就不見了，自己也遍尋不著，加上傍晚又遇到大雨更是雪上加霜，非常感謝警察先生的幫忙。

太平分局表示，常見狗狗因飼主一時疏忽導致走失，或因跑到路上導致交通事故案件，因此飼主飼養寵物要記得植入晶片，攜帶寵物出入公共場所一定要戴上牽繩或採取適當防護措施，以避免類似情事發生。