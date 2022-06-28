大陸教育部今（28）日召開記者會表示，過去十年，全大陸的普通話（國語）普及率從70％提高到80.72％，文盲率下降至2.67％。據統計，全球正在學習中文的人數超過2500萬，累計學習和使用中文人數已近2億。

大陸教育部語言文字應用管理司周為表示，近十年來，大陸語言文字戰線依法履行憲法賦予的職責，推廣普及國家通用語言文字，全大陸普通話普及率從70％提高到80.72％，識字人口使用規範漢字比例超過95％，文盲率下降至2.67％。

周為說，大陸民族地區幼兒園已基本實現全部使用國家通用語言文字開展保育教育活動，目標是2025年全大陸實現普通話普及率85％。

此外，語言文字信息管理司司長田立新表示，截至去年底，外國正在學習中文人數超過2500萬，累計學習和使用中文人數近2億。另有180多個國家和地區開展中文教育，76個國家將中文納入國民教育體系；聯合國教科文組織、聯合國糧食及農業組織、世界旅遊組織等10個聯合國下屬專門機構，將中文作為官方語言。

田立新表示，十年來，大陸教育部制定發布首個面向外國學習者、全面評價其中文水平的規範標準《國際中文教育中文水平等級標準》，已向海外發布8個語種對照版，與20多個語言教育機構進行標準對接。同時，建立海外普通話水平測試站，打造中文水平考試（HSK）品牌。