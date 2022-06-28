危老重建一直是無法迴避的議題，據統計顯示，新北市蘆洲區超過30年的建築有將近2萬9856棟，然而《危老重建加速條例》從2017年至今超過5年的時間，蘆洲區總共才核准11案；新北市議員王威元表示，以蘆洲區為例， 扣掉改建成本根本無法讓原住戶一坪換回一坪，中央應重視低基準容積區域的問題，提高《危老條例》的獎勵容積比例。

蘆洲區保祐里長李紹和表示，我們樂見透過改建的方式讓民眾可以住在安全舒適的新家，但現行的《危老條例》讓許多民眾猶豫，若是未來改建的空間少了30％，家人是否住的下，或是最後變成只能讓長輩住新房有電梯，但兒子只能到到附近贈外租屋的情況，都讓我們希望中央政府能放寬容積的限制。

根據中央的《危老條例》規定，獎勵後的建築容積，不得超過各該建築基地1.3倍的基準容積或各該建築基地1.15倍之原建築容積；王威元指出，但以蘆洲區這種低基準容積區域為例，200的基準容積，乘上1.3倍才有260的基準容積，可是扣除掉改建的成本根本無法讓原住戶一坪換回一坪，導致現有住戶只能在繼續住危險老舊房子與未來使用空間少30％之間掙扎。

王威元強調，如果未來《危老條例》可以調整成原建築容積的1.3倍，蘆洲的老危建築改建後大致上就能一坪換一坪，相信民眾就不必陷入天人交戰的困境，早一日開工就早一日住進安全舒適的新房子當中。