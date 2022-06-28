大陸央視新聞報導，中共中宣部28日上午舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，大陸國家發展改革委副主任趙辰昕，副祕書長蘇偉、歐鴻、楊蔭凱介紹「完整、準確、全面貫徹新發展理念，推動高品質發展」情況表示，大陸人民生活實現全方位改善。脫貧攻堅取得全面勝利，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，創造了人類減貧史上的奇蹟。

據指出，堅持人民至上、生命至上，強化「外防輸入、內防反彈」，堅持全鏈條精準防控「動態清零」，抗擊新冠肺炎疫情取得重大戰略成果。

就業品質顯著提升，城鎮新增就業年均1300萬人以上，全國城鎮調查失業率保持在5％左右，就業結構持續優化。教育事業蓬勃發展，勞動年齡人口平均受教育年限達到10.9年，從人力資源大國向人力資源強國邁進。

城鄉基本醫療公共服務均等化水準不斷提高，人均預期壽命居於中高收入國家前列，全民健身公共服務體系基本建立。

社會保障惠及全民，10.3億人擁有基本養老保險，13.6億人擁有基本醫療保險，民生兜底保障網進一步加固。