由經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理的「2022年台灣健康產業中國大陸線上商機交流團」，於今(111)年6月23至24日安排台灣健康產業業者與中國大陸62位買主完成95場次線上洽談，預估後續合作商機約500萬美元。

此團共計有12家台灣業者參與，包括醫療服務領域的林口長庚醫院、聯新國際醫院、富盛華美公司；智慧醫療器材與系統的群曜醫電、醫百科技；健康照護用品的幸一生醫、新世紀產品、全新生醫、康瑩國際；保健產品的光璧企業及東昭貿易；生物科技護膚產品的泓樂國際等。外貿協會建置宣傳台灣業者產品及服務亮點的專網，由設置於大陸北京、上海、廣州、成都、青島、大連6個代表處及香港台北貿易中心，與當地大健康產業協會及展覽公司合作，以整合行銷模式推廣並邀請目標對象及開發新買主。

本次參與洽談的大陸買主，包括僅次於天貓國際的第2大跨境電商平台-京東國際；目前已與全球500多個品牌合作的大健康跨境電商平台-香港信天郵電子商務；大陸首創專注於嬰幼兒過敏領域的一站式健康服務平台-四川無恙網路科技等，這些大型電商平台對於健康照護、保健產品及護膚品項目都有極高的合作興趣。

醫療服務領域的買主包括成都京東方醫院、成都西南不孕不育醫院、四川大學生命科學院遺傳研究所等，與我國對接的醫療單位如長庚醫院、富盛華美(人工生殖和細胞治療)等，大多聚焦於再生醫療、人工生殖、癌症質子治療、醫療技術合作及病患轉介等的議題。與會大陸買主對台灣優質產品及技術服務均有高度合作興趣；而台灣業者則肯定本次活動對爭取商機、建立銷售通路及開發潛力新客戶有很大助益。

依據大陸中商產業研究院資料顯示，大陸大健康產業市場規模由2017年6.5萬億人民幣至2020年將達10.1萬億人民幣，年均複合增長率約15.83%，預估到2022年將逾12.7萬億人民幣。伴隨著經濟快速成長及新冠疫情等因素影響，加速推動醫學技術突破性發展、融合創新商業模式，將形成新的經濟增長點。外貿協會將持續規劃各種不同的推廣活動，協助台灣業者開發大陸健康產業新藍海商機。