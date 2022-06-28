小嫻（黃瑜嫻）和金剛（李信樵）因個性差異，在4月終結一年多的戀情，恢復單身的小嫻定居屏東，親民的她不吝嗇樂於分享慢生活，昨（27日）就曬出近照，只見她美胸曬出黑白兩階的色差，而單穿Bra、貼身褲的小嫻，身材纖細、身材零贅肉，42歲仍擁S曲線相當不科學。

照片中，小嫻身穿淡粉色運動內衣和橘色瑜珈褲，隨興地在戶外享受陽光，小嫻美胸還曬出黑白兩階的色差，保養有術的她輕鬆駕馭中空裝，不只身上沒有一絲贅肉，腹部又隱約有結實腹肌，42歲仍擁S曲線相當不科學。

小嫻辣照吸引何妤玟、米可白大讚她身材健美，廖家儀也直呼：「厚～真漂亮」，網友也紛紛留言：「健康美麗的女神」、「哇！真是好身材」、「變好瘦，身材很有線條，好美」、「運動美女，永遠都最吸引人」。

其實，小嫻日前才因與金剛分手，而成為話題人物，兩人因個性差異，從戀人退回朋友的關係，2人好聚好散，還拍直播互相道謝彼此的陪伴和關心，無疑是最佳分手典範，而小嫻現在她很享受在墾丁的生活狀態，對戀情則抱著隨緣態度。