高雄市刑大偵三隊在警政署165反詐騙平台上，分析出多起民眾透過臉書求職，但卻遭詐騙集團以需要提供存摺為由，騙到銀行開戶，雙方相約面試時，慘被集團成員帶到摩鐵及民宿囚禁10日，並搶走存摺當成人頭帳戶使用，刑大幹員北上台南及桃園，分別逮捕5名嫌犯，初步估計不法所得超過3千萬，全案依違反組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇、詐欺等罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。

不少民眾在臉書求職，見面後卻慘遭囚禁10餘天搶存摺，警方逮捕5嫌落網。(蘇育宣翻攝)

根據了解，刑大幹員於警政署165反詐騙平台，發現多起被害人於臉書得知求職訊息，卻遭犯罪組織誘騙以工作需要帳戶為由，指示渠至銀行辦理存摺、提款卡及開設網路銀行，然相約見面後犯罪組織強押並軟禁被害人至汽車旅館及民宿等處所，控制行動自由10餘日且強索銀行存摺等供集團使用。

不少民眾在臉書求職，見面後卻慘遭囚禁10餘天搶存摺，警方逮捕5嫌落網，起出大筆現金及贓物。(蘇育宣翻攝)

警方專案小組得知上情後朝治平目標蒐報，並報請橋頭地檢署檢察官陳靜宜指揮偵辦；歷經月餘調查證據，專案小組人員於06月22、23日前往台南市安平區、南區、桃園市中壢區等多處，執行拘提、搜索查緝行動，拘提該組織首要目標邱姓男子及成員林姓男子等共計5人到案。

幹員在現場同時還查扣手機11支、存摺3本、提款卡3張、作案用汽車1部、現金新台幣23萬7950元、本票18張、第二級毒品大麻2包、磅秤、吸食器等贓證物，全案依違反組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇、詐欺等罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。

根據警方調查，這個詐騙集團所掠取之銀行帳戶初步統計共計匯入詐騙金額高達三千多萬，遭詐騙受害人多達22人，且本案成員分工縝密猶如一小型公司，不同成員專責不同犯罪業務，並於犯後各奔東西，增加警方查緝困難，但在積極佈線下，將犯罪組織一網打盡。

由於國內最近發生多起「求職」或「借貸」不成反被押強取帳戶淪為人頭帳戶案例，目前正值暑假打工期間，警方呼籲民眾注意自身安全，打工、借貸陷阱多，可利用警察165反詐騙專線或撥打110報案電話查證，多方查證、多一分保障；高雄市刑警大隊為打擊這些不良分子囂張之氣焰，也會持續全力掃蕩不法幫派、暴力組織，展現強勢公權力。