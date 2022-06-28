台積電與三星、英特爾等大廠在晶圓代工領域激烈競爭，根據外媒報導，台積電營收將在第二季超越英特爾，而這也凸顯英特爾當前的尷尬處境，該公司推出新戰略IDM 2.0，越來越依賴台積電和其他代工廠生產某些零組件，但如此一來，反而可能讓英特爾幫助台積電在未來持續壯大。

綜合外媒報導，英特爾2022年第二季營收預計來到179.8億美元，與第一季相比下滑2%，華爾街分析師估計，晶圓代工龍頭台積電 2022年第二季的營收達到181億美元、較第一季大幅成長 43%。在此情況下，台積電第二季營收將超車英特爾，登上全球營收第二大半導體企業的位置，僅次於三星。

報導分析，台積電在單季營收可望超過英特爾，這代表著在美國科技公司包括高通、輝達、AMD、蘋果等設計自己的晶片，再將製造外包給台積電等代工廠，讓晶圓代工廠商產能需求持續成長，而這一趨勢也讓英特爾陷入了瓶頸。

英特爾過去是以垂直整合模式 (IDM) 為主，如今卻越來越依賴台積電和其他代工廠生產某些零組件，此一新戰略被稱為 IDM 2.0，這代表著英特爾將不得不兼顧IDM與晶圓代工兩個模式間的衝突，其在短期內仍必須與台積電進行合作，幫助台積電在未來持續壯大。