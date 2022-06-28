經濟部電價審議委員會昨天宣布，7月起高壓、特高壓用電大戶電價調漲15％，民生用電每月1000度以上大戶，超出部分調漲9％。國民黨上午批評，這次電價上漲苦果是蔡政府錯誤能源政策造成，若不調整能源政策，傷害才要開始。

國民黨副秘書長王育敏表示，蔡政府對沒能力解決人民痛苦應該道歉，還應說明後續抑制物價飆漲的配套措施與改善發電燃料成本的採購策略，以及錯誤能源轉型政策修正方案，否則不該調漲電價，造成人民生活、企業生計的傷害與衝擊。

王育敏說，當前全世界廢核不是趨勢，減碳才是趨勢，我國若持續仰賴火力發電，高額發電成本轉嫁人民的結構不會改變；因應這波俄烏戰爭造成的國際天然氣成本大幅調升，南韓、日本、英國都在調整，只有蔡政府不懂得應變。

國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，國際能源價格提高，日本已經擬訂開發新能源，重啟舊核電廠因應；南韓要新建新的核能機組，延長原核電機組使用壽命，兩國政府努力確保不要缺電，不要倚賴國際能源。

王鴻薇批評，我國火力發電就佔發電占比84％，現在對核二與核三廠是否該延役仍懸而未決，當然面對國際油價與電價上漲一籌莫展，就是台灣就是台積電漲電費15％、公用用電調漲8％。

王鴻薇也質疑，經濟部長王美花3月時被問到國際天然氣價格會不會影響電價時說，台灣天燃氣買的比俄羅斯便宜，但若比俄羅斯便宜，為什麼現在還要漲電價？王跟誰買？買價多少？王是不是在說謊？

黨前青年部副主任詹為元表示，俄烏戰爭導致燃煤價鉻漲290％、天然氣漲102％，但現在世界各國都在重啟核電，英國準備蓋6至7座核電廠，法國追加一座，台灣只能在蔡政府錯誤政策下，勒緊褲帶、吸著空汙，不斷聽這個政府講幹話。

詹為元說，民進黨執政後，過去台電7次凍漲，都是為了民進黨縣市長選舉、蔡英文連任，以及要欺騙台灣不缺電以尋求否決重啟核四公投，才導致台電累計虧損近千億元。

王育敏批評，蔡政府能源政策都是政治考量與算計，現在疫情還沒結束，就讓電價大幅上漲，帶動物價上漲，讓台灣社會與經濟要付出代價，應懸崖勒馬，務實檢討政策。