伴隨滬深港通機制完進一步完善，大陸投資者透過香港返程交易A股的行為也將明確遭禁。從7月25日起，香港經紀商將不得再為大陸投資者開通滬股通、港股通交易許可權，而已開通許可權的投資者也將限期1年被取消交易許可權。為給予香港經紀商充分的準備時間，相關規定從7月25日起施行後，對已開通滬股通交易許可權的大陸投資者將設置1年的過渡期安排。

據大陸證監會去年12月揭露，近年來有部分大陸投資者在香港開立證券帳戶及北向交易許可權，通過滬深股通交易A股。交易金額在北向通的占比保持在1％左右、投資者數量約有170萬名。但多數無實際交易，統計2019至2021的3年間，有北向通交易的大陸投資者約3.9萬名。

根據第一財經報導，去年12月17日，大陸證監會就修改《大陸與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定》公開徵求意見，向市場傳達將禁止大陸投資者通過滬股通、港股通交易A股的政策訊號。直到今年6月24日正式發佈實施。

大陸證監會認為，兩種途徑交易有發生跨境違規活動的風險，也給市場造成北向通交易中有不少所謂「假外資」的印象，不利於滬深港通的平穩運行和長遠發展

其中，大陸投資者是指持有大陸身份證明文件的公民與在大陸註冊的法人及非法人組織，但不包括取得境外永久居留身份證明文件的大陸公民。值得注意的是，如聯名帳戶的投資者中有任一方屬大陸投資者，該聯名帳戶按大陸投資者帳戶規範。