知名作家吳淡如近年已淡出螢光幕前，自認是退休狀態，但57歲的她「退而不休」，相當積極在過生活，除了照顧女兒外，仍持續寫作、研究理財，甚至繼續進修拚第二個博士學位，她平時經常透過社群分享生活，昨天(6/27)表示近期很忙，人生的考驗一波接一波，大嘆：「我怎麼感覺我越努力，考驗越多，一級一級往下快到沒有光的所在」。

吳淡如昨天在臉書po文，吐露近期生活少了過去的悠閒外，且人生的考驗不斷出現，這幾天更是出現新任務，就是幫一隻貓咪擦屁股，「而且很像薛西佛斯一樣，日復一日要做苦工下去」。

吳淡如的愛貓「米立」。(翻攝自吳淡如臉書)

她透露愛貓「米立」不久前開始變得很不快樂，而且變臭了，因此她帶貓咪去看醫生，一檢查發現是屁股發炎了，至於原因為何？醫生表示：「因為太胖了舔不到自己的屁股」，答案讓吳淡如傻眼直呼：「那應該怎麼辦呢？難不成叫我們幫她舔？」。

醫生表示，只要米立減肥，應該就舔到，至於減肥的方法他不知道，還自嘲：「你看我的身材就知道不能夠問我」，這件事情讓吳淡如相當苦惱，因為「顯然勸誡沒有用，又不能不讓他吃，那是米立美麗人生最大的嗜好，太可憐了」，最終只能是她在當鏟屎官外，多背負一個工作，就是幫米立一天擦兩次屁股，還得請女兒幫忙，一起追著貓咪跑。

這個艱難的工作，讓吳淡如大嘆：「我怎麼感覺我越努力，考驗越多，一級一級往下快到沒有光的所在」，但即便如此，身為毛孩媽媽的吳淡如仍愛米立，「真的是為母則強。女人都懂的」。