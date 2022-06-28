每個人都希望能被財神爺看中。命理專家小孟老師在臉書粉專分享，有4個星座在7月的財運最旺，其中天秤座在工作方面有機會展現自己的實力，獲得貴人的賞識與提拔，水瓶座則有機會透過長輩牽線，得到賺錢的好機會。

第4名：天秤座

天秤座在7月需要多注意職場上的溝通力，因為你會有很多機會可以好好展現自己，所以千萬不要壓抑，要大膽發揮意見和想法，因為你的內在實力很容易受到貴人的賞識與提拔，容易獲得提拔的機會。

第3名：水瓶座

水瓶座在7月如果有合作要進行會很順利，想要轉行的人則能透過長輩牽線，獲得賺錢的好機會。在財運方面以正財為主，過去努力累積的實力，會讓你在這波疫情裡避開許多危機。

第2名：處女座

處女座在7月的財運還不錯，過去累積的人氣與實力開始嶄露頭角，若是做業務性質的人，會有老客人介紹新客戶，好名聲口耳相傳，在財運上能更開拓，良好的人際關係在團隊合作上也會有良好的收益。

第1名：雙子座

雙子座在7月於投資理財方面，會找到適合自己的路徑，並在報酬跟風險之間抓到平衡，有很不錯的獲利。小孟老師提醒，切記不要貪心才不會前功盡棄，有耐心並持之以恆，你就會是自己的財神爺。