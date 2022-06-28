陳媽媽出示治療師手寫悔過書。（家屬提供／高雄洪靖宜傳真）

市議員林于凱接獲陳情，認為衛生局應該動調查。（洪靖宜攝）

醫療行政主任周詠富(左)示範當天治療動作。（洪靖宜攝）

高雄鳳山區五甲路某醫院傳出一名陳姓男子因車禍復健，卻遭治療師搥胸，還將人壓至牆邊，家屬質疑院方明明已經有調查報告和悔過書，現在卻翻臉不認帳。不過院方說，因家屬前後要求修改報告內容，已經超出可接受範圍，因此決定走法律途徑。市議員林于凱接獲陳情，更認為衛生局未負起主管機關責任，不積極介入調查。

家屬陳媽媽指，20歲的兒子今年5月7日發生嚴重車禍，前額葉損傷，在今年6月7日上午約10時許，在友人介紹下到鳳山區五甲路某家醫院的復健中心，指定讓林姓治療師安排復健，針對髖關節、膝關節、上肢、核心肌群做加強訓練。

但陳媽媽指控，當天該名林姓復健師情緒不穩，講話越來越大聲，本以為是要用不同方式管教，但在進行後環抱推拉動作時，下秒不明原因竟出手捶陳男胸，甚至還將人逼到牆角，體重不到50公斤公斤的他，根本不堪一擊，這一推也讓在一旁的陳媽媽也嚇壞了，她還原當天狀況，出聲質疑「你怎麼可以打我孩子」。

事後陳媽媽開出和解條件要求院方出示調查報告、以及林姓治療師悔過書，還有20萬慰問金，林姓治療師先電腦「打」下悔過書，但陳媽媽認為應由手寫表達誠意，且要求調查報告和悔過書一式兩份。

原本以為事情可以就此落幕，陳媽媽出示與院方姜主任對話紀錄，主任於6月10日傳了電子檔的悔過書及調查報告，12日陳媽媽要求修改報告內容，以及悔過書應該用手寫表達誠意，主任回應「了解」；13日13時17分主任傳訊會提供和解書和慰問金，若同意就約見面，但7分鐘後表示不提供悔過書和調查報告，這讓陳媽媽不能接受。

由於監視器並沒有拍下案發當下畫面，陳媽媽質疑院方改為消極面對，拿出翻拍的林姓治療師的手寫悔過書，裡面寫道「因為求好心切以致情緒管控不佳，揮拳打到陳XX君，造成陳XX和陳XX母親驚嚇以及心靈受創，的確缺乏醫療人員本該具備的愛心、耐心及同理心，本來在此深深地對陳XX先生及親友感到相當抱歉與愧疚」，陳媽媽無奈說：「明明就有打人，這難道不是證據，如果沒有打人何來的調查報告和悔過書」

該醫醫療行政周姓主任出面回應，他強調醫院治療師絕對沒有做出打傷病人的事情，是對於復健治療策略認知不同；並請家屬循法律途徑，由司法單位調查還原真相。院方表示，一開始確實要走和解途徑，但後來家屬要求修改報告內容，前後3次，已經超出院方可以接受範圍，雙方對於描述有爭議，因此決定走法律途徑。且強調當下家屬並無提出任何異議。

不過市議員林于凱也接獲家屬陳情，但他質疑衛生局身為主管機關卻不積極介入調查，怎麼會是被動的等待家屬提出申請之後才要進行醫療爭議調處。

衛生局也解釋，8日接獲陳情後立即著手進行案件調查，因雙方初步提供資料尚未完備，尚須彙蒐相關具體事證，以釐清整件案情事實經過。另外衛生局備有「醫療爭議調處」管道，可藉由會議方式，協助雙方溝通協調，已將相關資料提供陳情人，等陳情人提出將立即協助辦理。